中國強逼飲料表態？ 廣告小妹曝內幕：台商自己逼自己！

2019-08-10 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕近日一連串手搖飲料品牌相繼表態，或支持「一國兩制」，或稱台灣為「中國台灣」。對此，從中國嫁來台灣的網紅「廣告小妹」表示，中國法規寫的清清楚楚，台商踏入中國市場，就代表思考過風險做出了選擇。「這是被黨逼的嗎？是台商自己逼自己」。廣告小妹也說，她理解這些台商，但她並不同情，「錢都是你在賺，憑什麼要我同情」？

嫁給台灣老公前居住在中國上海的廣告小妹，今日在臉書發文表示，這幾日飲料店相繼表態，沒半個敢跟黨對著幹，難道是怕被我同胞們抵制？「別太高估同胞們的愛國心」。對於一芳急著發聲明，廣告小妹表示，「不是給消費者看的，是給黨看的」，因為根據中華人民共和國刑法第102條及 103條，分裂國家罪，行為嚴重者可判沒收財產、無期徒刑甚至死刑。

她指出，一芳上海分部當時若不表態，一千多家分店都會遭殃。這麼多人的命運從此改寫，無論台灣一芳的真正立場是什麼，都將必須與黨同心同德。其它手搖杯品牌也是，只要在祖國有分店的皆然，「但這是被黨逼的嗎？是台商自己逼自己」。

廣告小妹坦言，「黨在很多層面是王八蛋無誤」，但是中國法規白紙黑字寫得清清楚楚，台商不可能不知道黨的態度，既然遊戲規則沒有模糊空間，手搖杯品牌們還一頭踏入中國市場，代表已經思考過了風險並做出了選擇。中國市場給的誘惑，很少人類扛得住，這她能理解。「可是我的理解，不等於我同情」！

廣告小妹最後表示，「我不同情台商，錢都是你在賺，憑什麼要我同情？」無論來問幾百遍，她都會給一樣的回答：「心不向著黨，你在中國做生意做不大；心若向著黨，那請做好被其他人討厭的準備。兩面討好的商人活得最苦，想清楚了想明白了，朝著你的目標前進」。

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