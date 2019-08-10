發聲明支持一國兩制是假的？ 台灣貢茶回應了！

2019-08-10 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕自一芳水果茶爆出「一芳兩制」風波後，台灣多家手搖飲料店遭中國網友「獵巫」整理「台獨港獨飲料店黑名單」，「台灣貢茶」微博9日則指出，「堅決支持一國兩制」，消息一出遭網友罵翻。對此，「台灣貢茶」高雄總部回應強調，該微博並非高雄全球總部所經營。

繼「一芳水果茶」先前發表聲明支持「一國兩制」後，其他發跡於台灣的連鎖手搖飲被中國網友「獵巫」，開始整理「台獨港獨飲料店黑名單」，上榜的有CoCo都可、貢茶、50嵐（中國名一點點）、85℃與鮮芋仙，該些店家被發現於反送中事件無明確表態，或是透過公告、結帳單字樣支持香港人反送中。

對此，公司總部在高雄的「台灣貢茶」微博帳號9日發出聲明表示：「堅決支持一國兩制，香港是中國不可分割的一部分」。「台灣貢茶」在中國的註冊公司「四雲奶蓋貢茶中國」也同步表聲明指出，「四雲奶蓋始終堅持一個中國原則，遵守國家政策。感謝大家一直以來的支持和關注」。

但根據《華視》 報導，「台灣貢茶」高雄總部回應指出，「『台灣貢茶』和『四雲奶蓋貢茶中國』微博並非高雄全球總部經營。」對於是否支持「一國兩制」則不便做出回應，強調他們只專注本業，不涉及政治議題。

據瞭解，貢茶（Gong Cha）國際股份有限公司2006年創立於高雄，2009年於香港建立首間海外分店，之後迅速擴張到亞洲、澳洲、北美等地，全球有1500間分店。但是，韓國貢茶公司2016年買下台灣母公司約70%股權，並計畫將貢茶打造成茶界的星巴克。

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