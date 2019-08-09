反柯者皆稱「1450」？ 網友發起「退讚柯文哲臉書」

2019-08-09 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕有網友不滿台北市長柯文哲將「反柯」、提出批評的網友，一竿子打成「1450（民進黨網軍代稱）」，憤而在今（9）日於臉書發起「1450退讚柯文哲臉書」活動，號召民眾到柯文哲臉書收回「讚」。

台北市長柯文哲夫人陳佩琪，昨（8）日父親節在臉書發文緬懷父親，貼文下方卻有網友留言批評柯文哲。對此，陳佩琪不滿表示「希望1450們不要到人家父親節的PO文下反覆的PO這種言論，你們的言行，只會讓人離你們越來越遠」。

柯文哲今日受訪時被問及此事，他回應「1450他總不能領了錢不做事啊，有時候被網軍攻擊，那也是應該的」。一翻話立刻在臉書、PTT等社群網站掀起熱議。

對此，有網友在臉書創立「1450退讚柯文哲臉書」 ，表示既然柯文哲將反柯者皆稱為「1450」，那麼「各位沒領到『1450』的同學，來蚵學家的臉書退讚吧」！該活動自今日下午發起，至晚間8時左右已有1000多人表態參加、超過3000人表示有興趣」。

活動貼文處，網友也紛紛留言表示「1450何時匯到我的帳戶？」、「可以跟我說一下1450哪裡領嗎？阿北？戶頭都沒增加錢」、「那裡可以領1450啊...我怎都沒領過」、「還好我退了，但是我不是1450」、「早就退讚了」、「退讚的時候還沒有1450，現在可以補發嗎」。

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