「別打臉自己說過的話」 徐永明：柯P若參選務必辭市長！

2019-08-09 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（9日）早被詢及在2020年總統大選，是否會與鴻海集團創辦人郭台銘搭檔「郭柯配」？柯回應，他要擔任副手的話，繼續當台北市長就好；至於是否選總統？柯也說，「一天只有24小時，哪有可能要當市長，又要當總統參選人？」對此，時代力量立委徐永明表示，既然如此，若柯文哲最後決定參選，務必先辭去市長一職，別打臉自己說過的話。

柯文哲表示，2020年這場選舉，兩個剛當選的市長，竟是總統大選的熱門人選，這不是正常國家該有的現象，他是現任台北市長，一天只有24小時，哪有可能要當市長，又要當那個（總統參選人），不過對於他的任期是否要做好做滿？柯文哲頓停一會、嘆了一聲後說，「這個是這樣，盡量」，人生就心存善念，盡力而為。

對此，徐永明下午在臉書表示，柯文哲對於要不要參選總統，還沒把話說死，不過柯承認「一天只有24小時，哪有可能要當市長，又要當總統參選人」。徐永明說，既然如此，若柯文哲最後若決定參選，務必先辭去市長一職，別打臉自己說過的話。

徐永明認為，「不帶職參選」規範的建立，台灣民主才能長治久安。他表示，在9月立法院開議，他會正式提出禁止「帶職參選」的修法。「不是為了卡韓或卡柯」，兩位市長可以去選總統，但登記前必須先辭市長。唯有建立「不帶職參選」的規範，讓政治人物負起責任，台灣民主才能長治久安。

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