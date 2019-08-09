洪秀柱未必出征台南？ 黨內人士：已有願意一戰的在地人選

2019-08-09 14:34

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱宣布爭取黨徵召參選台南市第6選區立委選舉，面對前黨魁主動請纓，國民黨中央能不買單？黨內人士今日回應「言之過早」，並強調台南市黨部已經找到願意一戰的在地人選，這才是深耕基層的概念，尤其在深綠選區當選機會不大，如果由洪秀柱空降，選後一樣還是沒有人在地經營。

對於台南市第6選區是否可能辦理初選？該人士指出，該選區應該不會走到初選這一局，前提是洪秀柱有沒有堅持參選到底，根據台南市黨部回報探詢洪秀柱方面，對方稱如果黨中央已經有人選，就趕快提報，「好像沒有一定要選的樣子」，何況洪秀柱已經說如果找不到人，才要參選，但現在台南市黨部已經找到新人願意一戰，而且找了好幾個。

這位人士表示，藍營參選人要在台南市第6選區當選的機會應該不大，如果洪秀柱空降，選完後當地還是一樣沒有人經營，黨內許多人經常批評國民黨沒有在地經營，洪秀柱不是也常說要「用壯育青」，要培養青苗，因此這次在台南市第3選區就提名北區里長聯誼會長、振興里長童小芸，國民黨在第3、第6選區都沒有藍軍議員，如果新人這次能夠選上最好，如果沒有選上，有了知名度以後，2年後就可以參選議員，這就是深耕經營的概念。

據了解，雖然黨內許多人對於洪秀柱這項突如其來的動作，感到有些「為難」，但對外回應時仍保持一定的肯定。

國民黨副發言人黃心華今日表示，黨中央佩服洪秀柱願意為黨出征的信念及行動力，但後續仍有黨內程序要進行，對於未來所有依照提名程序產生的國民黨參選人，黨中央一定寄予最高期待，並且全力相挺。

對於洪秀柱建議不分區名單應多數留給年輕人，黃心華則未正面回應，僅表示選舉是眾志成城的奮鬥歷程，國民黨欣見有更多同志願意投身拓展票源、撼動原有的政治板塊，凡是有智慧、有經驗、有能力的同志都可以在各種位置上共同為國民黨的勝選及席次極大化而努力！

他並說，去年九合一選舉國民黨贏得15個執政縣市，年輕議員當選率達8成5，年輕一輩的歷練機會大增，未來若能延續氣勢，必然可以有更多機會讓年輕一代歷練與發揮。

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