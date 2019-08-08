九二共識與一國兩制無關？網灌爆KMT臉書「不要再騙了」

2019-08-08 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平今年初發表對台談話時，幾乎已言明「九二共識」就是「一中原則、一國兩制」統台。對此，國民黨昨（7）日在臉書發文表示，「九二共識與一國兩制毫不相干，蔡英文別再汙衊！」貼文發布24小時內，就有超過2500則留言，網友紛紛貼出習近平談話影片，好奇表示「怎麼跟習近平先生的九二共識不一樣呢」？

國民黨昨日在臉書發文表示，「我們反對一國兩制，我們主張一中各表的九二共識」，國民黨臉書更指出，總統蔡英文在民國89年擔任陸委會主委時說我方立場是「各自表述一個中國」是錯誤的！國民黨表示，「九二共識」完整的35個字是「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表述」，正確的說法是「一個中國各自表述」。

國民黨表示，「希望蔡政府不要亂搞，別再汙衊，我們堅決反對一國兩制」。中國國民黨反對一國兩制，九二共識與一國兩制也毫不相干。

對此，網友紛紛留言表示「怎麼跟習近平先生的九二共識不一樣呢？這樣有共識嗎？」、「亂講，中國從來沒承認各表，他們認定的九二共識就是一個中國原則」、「人家習大大都跟你講明了還要自我感覺良好喔」、「還不是一樣，少玩文字遊戲騙那些不懂中文的」、「你要去跟習大說啊！跟蔡英文說這幹嘛？！」、「九二沒有共識！沒有！不要再騙了」！

國民黨臉書連結請點此

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