一芳水果茶挺一國兩制 被「台北惡棍」盯上？！

2019-08-08 15:21

〔記者歐素美／台中報導〕一芳水果茶因在官方微博聲明支持一國兩制，反對香港罷工，被電競團體臉書粉絲網頁「台北惡棍」盯上，連日在網上爆料，質疑母公司墨力國際集團有中資介入與涉及逃漏稅等，要求政府查察，同時限72小時要負責人柯梓凱公開道歉；墨力國際集團表示，針對該不實及惡意攻擊，將保留法律追訴權。

一芳水果茶於本月5日在官方微博聲明支持一國兩制，反對香港罷工，電競團體臉書粉絲網頁「台北惡棍」隨即自6日起一連串po文，質疑墨力國際集團的最大股東是元鈦長青基金，涉及中資，要求政府查察。

文中並質疑，柯梓凱接受媒體訪問時指出，其於2008年以20萬元的資本額創業，2019年墨力國際資本額達1.5億元，中間卻因經營虧損1.6億，究竟錢怎麼來？限時72小時要求柯梓凱對支持一國兩制公開道歉，否則將持續爆料。

針對「台北惡棍」追殺爆料，墨力國際集團總公司今天表示，「台北惡棍」透過網路不實及惡意攻擊，與事實嚴重不符， 並損及公司與董事長柯梓凱名譽 ，該公司已向警方備案，並保留法律追訴權。

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