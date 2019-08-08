民進黨組「抗中保台大聯盟」 黃守達打造服務處為台中基地

2019-08-08 11:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕民進黨喊出「抗中保台大聯盟」，在中市立委選戰與時代力量洪慈庸、基進黨陳柏惟合作。為此，市議員黃守達在臉書上說，將把議員服務處打造成資訊分享站、任務分配及轉配站，邀請關心台灣的朋友共同來打2020民主保衛戰。

黃守達說，相信每一個關心台灣、關心台中的朋友都很在乎，「2020民主保衛戰，我可以做什麼？」民進黨已經喊出「抗中保台大聯盟」的作戰方針，在大台中地區已展開與潭雅神后洪慈庸、沙烏大龍陳柏惟的合作。

他又說，從1921年的台灣文化協會，到1947年的二七部隊，台中向來就有著團結抵抗外敵的傳統。雖然他只是一個基層民代，但抗中保台的戰線絕不缺席，決定把議員服務處打造成「抗中保台」的台中基地。

黃守達服務處將變成資訊站，分享各種抗中保台大聯盟的最新情報；任務站，提供街頭宣講、文宣小蜜蜂、家戶拜訪、謠言澄清各種行動方案，讓人人都能找到自己的位置；轉介站，協助媒合熱血志工，投入台中各區的立法委員競選團隊。

黃守達表示，邀請每位想要做點什麼的朋友，填寫網路報名表單加入協作社團，成為共同的戰鬥夥伴，共同站在抗中保台的這邊，共同來打2020民主保衛戰這場仗！

網友除了肯定與支持，也紛紛留言表示：「感謝有您們守護臺灣」、「加油，我不想2020被魚賣台」、「 讓我們一起為這塊我們愛的土地加油」、「大家一同找到自己可以幫上忙的戰鬥位置，一起抗中保台～」、「認同臺灣之臺灣人，應該站出來，向中國及世界各國，大聲喊說：『臺灣不是中國的』…」、「韓國來的魚會死在消波塊上！！！」

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