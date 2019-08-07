採購中國衛星圖惹議 羅正方：扶持台灣衛星產業更有效益

2019-08-07 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕針對昨（6）日本報報導，農委會農試所招標以近千萬元採購中國商業衛星影像，遭外界批評後急喊卡。被比喻為台版馬斯克的「經緯航太」創辦人羅正方今（7）日呼籲相關首長周延思考，切勿因一時便宜而「以國家預算扶植中國航天集團」，不如好好珍惜台灣人才，將經費挪去扶持台灣衛星產業，更有長期效益。

據貼文內容，農委會農試所昨日遭爆以990萬元決標，採購中國商業衛星拍攝的台灣國土圖資，引發資安、國安疑慮。對此，經緯航太公司創辦人羅正方，今日晚間呼籲相關首長好好研究，切莫因一時疏忽引發不必要的波瀾。

羅正方表示，中國衛星圖的報價，以國際市場價格對比，便宜的「無法想像」。但他認為，這不是價格問題，而是讓中國「珠海一號」衛星完整拍攝台灣五次，恐有長期監控的問題。

羅正方指出，中國「珠海一號」衛星追根究柢，就是由中國東方紅衛星公司研發，背後就是中國航天科技集團公司第五研究院，即中國國務院的國有集團。珠海一號標榜30個有效波段的10米高光譜影像，對此羅正方也質疑其真實性，直言「台灣為何要花錢去作白老鼠？」。

最後，羅正方強調，成大、中央也訓練了許多衛星技術人才，但卻缺乏國家資本扶持的太空產業。他直批，千萬別「以國家預算去扶植中國航天集團」，還不如將這些經費挪去扶植台灣衛星產業，珍惜台灣人才，才會有更長期的效益。

羅正方臉書全文： 這兩天大眾所關切的我國政府機關，為何會去採購一批來自中國的衛星影像，也對僅有新台幣十萬資本額的「鉑星」公司，為何能夠代理販售中國來的衛星影像，並承攬到990萬的政府合約，引發各界好奇，大家也都認真注意此事的發展中，這件事值得相關首長們好好研究，小心因應，以免又因一時疏於思考周延，卻又引發不必要的波瀾！ 首先，鉑星公司所要交付履約的標的物，是18萬平方公里的採購面積，台灣國土3.6萬平方公里，18/3.6=5，我是還沒時間找當初的招標公告來看，但我計算了一下，其實不僅是完整的拍完一次台灣，是可以作為期五次的時序影像拍攝，這990萬的規模，以國際衞星影像市場而言，是便宜的無法想像。但是這件事不是便不便宜的問題，是受委託的公司會下單給中國「珠海一號」衞星，拍攝完整台灣五次，這背後是長期監控的問題嚴重性！ 第二，「珠海一號」隸屬「珠海歐比特控制工程股份有限公司」，首兩顆的遙感探測微微衛星 Picosat/Nanosat （中國稱為微納衛星），OVS-1A和OVS-1B，是委託「航天東方紅衛星有限公司」研發，並於去年6月15日搭載長征四號乙運載火箭1從酒泉衛星發射中心所發射。航天東方紅衛星公司是誰，上網查一下就知道，它是由中國東方紅衞星公司所100%全資控股的子公司。公司在2001年8月在北京成立，同年10月經國家發展和改革委員會上報國務院批准航天東方紅衛星的設立，發展與建設「小衛星及其應用國家工程研究」。而中國東方紅呢，就是中國航天科技集團公司第五研究院控股的上市公司（600118），是專業從事小衛星及微小衛星研制、衛星地面應用系統及設備製造和衛星運營服務的公司。 那中國航天科技集團呢？中國航天科技集團是中華人民共和國國務院管理的國有特大型企業集團，（也就是國營企業），成立於1999年，前身為中華人民共和國國防部第五研究院、中華人民共和國第七機械工業部、中華人民共和國航天工業部。第五研究院成立於1958年，首任院長為錢學森。早期主要研究項目是飛彈或火箭等戰略武器。 第三、我個人評估，這珠海一號是去年6月才入軌，所號稱的具備30個有效波段的10米高光譜影像，到底有沒有達到如他們的説的技術規格，以及這資料對於台灣的作物生長健康情形看的出什麼鬼，甚至還要作產能預估，我個人是相當保守的認為沒那麼厲害啦，而且台灣為何要花錢去作白老鼠？ 這資料雖無啥幫助於農業（台灣有福五衛星，又有無人機更高精度遙測資料，影像品質都比珠海好），但十米解析度的五次時序變遷分析，還是可以掌握一些台灣的地貌與地物的時序變遷，那不叫太空中心或台灣的遙測公司去作，讓中國航天集團的子公司及孫公司去作？ 我覺得實在太荒謬！ 第四、台灣的微微衛星發展也超過十年以上，成大跟中央也訓練了許多衛星技術人才，但是這些人才沒產業可以去投靠，只好去半導體或其他產業覓職。台灣過去很難有從事太空產業的公司發展，是因為台灣的國家戰略不重視！ 中共以舉國之力，發展軍工產業，以國家資本來養成軍民通用產業，反觀台灣，有什麼國家資本扶持，或是軍工集團養成民間企業去作太空事業嗎？ 這次事件最荒謬的地方是，若政府花錢不考慮去處，形同以國家預算去扶植中國航天集團，那實在太令人唏噓！ 我再呼籲一次，臺灣不缺人才，要好好珍惜，台灣不是沒產業要想發展航空太空，真的不須要去買中國大陸貨，這些經費可以挪去扶持台灣的衛星產業發展，可能更有長期的效益！

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