不只高雄罷韓大集結 台中罷燕社團也破萬人

2019-08-07 23:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕高雄罷免韓國瑜行動如火如荼，台中市也有網友在臉書成立罷免市長盧秀燕的社團「罷燕行動連線」，社團說，成立不到1個月，今晚社員已破萬人，除了在臉書提供「罷燕連署書」下載，並預定盧秀燕就職周年當天，提出2萬2138人連署的罷免提議書。

「罷燕行動連線」說，網友批評盧秀燕上任後對台中建設沒有建樹只有破壞，包括暫停山手線、變更清泉崗機場門戶計畫、變賣社會住宅用地、搞砸台中足球園區、大砍敬老卡優惠等，更抨擊治安敗壞，槍擊案頻傳，甚至連整治成功的綠柳川都因「逢龍必反」遭滅川。

「罷燕行動連線」指出，社團成立後，吸引大批網友加入，特別是「紙風車事件」市民的憤怒達到沸點，昨天瞬間湧入近2000人的入社申請，今晨社員已達到萬人的第一個里程碑。罷免盧秀燕作業除了已公布「罷免盧秀燕市長時程表」，也提供「罷燕連署書」下載。網友熱情分享，也紛紛留言表示：「終於可以填寫罷免同意書了」、「我要印一份回去給我媽簽」、「希望可以趕快換人」。

「罷燕行動連線」說，依選舉罷免法規定，罷免案分成3階段，包括罷免案提出、罷免案連署及罷免投票。去年台中市長選舉，選舉人數為221萬3789人，依據選罷法76條，罷免案的「提議人人數應為原選舉區選舉人總數1％以上」，即2萬2138人。

對此，台中市新聞局長吳皇昇重申，盧秀燕致力托育、恢復老人健保補助、建置長照等政策，加速建置台中巨蛋、會展中心、國民運動中心，啟動台74匝道改善工程、東豐快環評等，對外積極招商建置單一窗口，籌辦台中購物節、台灣燈會等重大活動。

他又說，新市府團隊從軟硬體面著手，針對台中各個區塊因地制宜，擬訂12項政策方針進行都市規劃工程，更對市民關切的空汙問題進行實質的嚴格管制，並戮力改善空品，達成「富市台中，新好生活」的城市願景目標。

吳皇昇強調，這個粉專社團所說的「並不是事實」、遺憾「道聽塗說又惡意散佈」，相信市民會有智慧判斷。新市府團隊上任僅半年餘，已積極按市政規劃逐步展現施政成果，市民有一定的判斷力，相信會逐漸感受得到。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法