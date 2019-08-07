郭粉注意！郭台銘討論這些事才可能現身

2019-08-07 16:48

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘在初選落幕後，遲未正式公開露面，每天對於他的下一步政治動作傳聞不斷，郭台銘核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤說，郭台銘現在關心貿易戰、香港反送中、兩岸關係等事，大於國內的政治紛擾，如果有需要，郭台銘願意出來跟大家討論這些事，也願意把他的想法提供給其他人。

劉宥彤表示，每天都有很多政治劇本出現，都快能編成《1001夜》了，開個記者會讓郭台銘坐著面對媒體一句句提問、回應，很奇怪，她拿一些媒體傳言問郭台銘，郭回：「那都是枝微末節，不要談那些。」並希望外界把政治焦點放在藍綠陣營。

劉宥彤認為，對於繼續參選總統，郭台銘沒有主觀意願，淡化是比較好的做法。公民聯署郭台銘參選總統的活動，也不是郭辦發起的。

那郭台銘什麼時候才願意親自出來跟大眾見面，劉宥彤說，現在利奇馬颱風要來了，原定在8月8日舉行的八八風災紀念會取消，可能延期舉辦，郭台銘不排除參加八八風災紀念活動。

劉宥彤說，郭台銘現在關心貿易戰、香港反送中、兩岸關係等議題，如果有需要，郭台銘願意出來跟大家討論這些事，也願意把他的想法提供給其他人。對於國內的政治紛擾，郭台銘沒有興趣。

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