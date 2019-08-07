孔雀園BOT案缺失 監院糾正南投縣政府

2019-08-07 16:11

〔記者謝君臨／台北報導〕針對南投縣政府辦理「日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案」，監察委員瓦歷斯•貝林、高涌誠調查發現，縣府在辦理該案環境影響評估審查時，未審慎評估對原住民族文化可能造成的影響，且未確實審查環評書件，確有疏失；監察院今通過2名監委的提案報告，提案糾正南投縣政府。

據縣府資料，孔雀園BOT案基地面積約1.6公頃，廠商得標後，擁有50年經營權，規劃一般旅館等級以上的規格，房間數不得少於200間，投資金額不得低於10億元，且開發前須通過環境影響評估；2016年縣府辦理招標後，由「孔雀園觀光股份有限公司」得標。

然而，邵族一直以孔雀園為其傳統領域，去年6月縣府通過該案環評後，邵族民眾無法認同，提出訴願。環保署審查後，認為縣府在去年6月12日召開環評會前一天，原民會已公告孔雀園屬邵族傳統領域，須獲得絕大多數邵族民眾支持才能開發，縣府審查結論屬違法，予以撤銷並要求該案須重新進行環評審查。

監委表示，縣府在辦理該案環境影響評估審查時，未審慎評估對周遭環境的原住民文化可能造成的影響，且「邵族傳統領域範圍」與「邵族文化傳承及發展實施計畫」二者有別，及該案回饋措施也未符「原住民族基本法」規定，縣府未確實審查環評書件且刻意混淆誤導，確有疏失。

監委強調，除糾正事項之外，調查報告另指出其他缺失，分別請原民會及環保署檢討改善與妥處；包括原民會於去年6月公告邵族傳統領域範圍，但劃設作業程序與「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」規定程序有所瑕疵，也與劃設辦法規定不合，並經行政院於1月以訴願決定撤銷，原民會應儘速補正程序。

此外，孔雀園BOT案環境影響評估審查及監督主管機關，依規定已移轉管轄權至環保署，本案仍於行政救濟階段，且涉及邵族傳統領域公告疑義，但因管轄權已移轉，應切實要求開發單位依法令規定辦理，或審慎評估本案對原住民文化可能造成的影響，避免再生爭端。

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