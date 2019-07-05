去年九合一選舉亂象 監院糾正中選會

2019-07-05 12:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於去年九合一選舉亂象，監察院昨糾正中選會，主查監委張武修今天舉辦記者會說明。他指出，全國有近4成投票所未於原定截止時限完成投票作業，導致邊開票、邊投票，未進入投票所的選舉人知悉候選人已得票數，影響投票意向，造成與已進入投票所者資訊不對稱情形，影響選舉公平。

張武修表示，中選會已知2016年總統選舉時，地方選委會有未依原定選舉人數標準設置投開票所情形，但去年8月仍據此公告投開票所，有3212投票所選舉人數超過1500人的設置標準，816投票所的選舉人數超過1800人，以致於有10公投案公告成案後，已無再行調整餘地。

張武修說，中選會雖稱辦理模擬投票演練達192場次，並宣稱每位選民可於2分50秒內完成投票，但在已公告投票所情況下，演練發現的問題，如「公投票張數多」、「民眾對於公投案內容不熟悉，增加圈投時間」等，已難以減少投票所選舉人數及調整增加投票所數，謀求根本解決，演練作業徒然耗費行政資源。

張武修指出，中選會雖設有選情中心，但功能卻僅限於彙集各項投票所開票資訊，並無處理選務工作異常狀況的功能；對於當天投票亂象，未能做出決議作成適當措施，僅消極發布二則新聞稿。

張武修強調，除選舉人數外，投票所面積及動線流程規劃，也會影響投開票速度。調查發現，新北市板橋區有投票所面積僅有3.5坪，因此要求中選會應將投票所面積及動線流程規劃，列為設置投票所考量因素，並對投票所進行全面清查。

張武修說，因應公投提案明顯增加態勢，對選務工作人員數量需求劇增，中選會應推動修法，放寬選務人員的選用規定，適時儲訓選務工作人員，同時檢討其等辦理選務所獲報酬給付是否偏低及與所負職責是否相稱，以利後續選務工作推動。

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