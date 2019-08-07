潘恒旭光腳丫受訪稱「接地氣」 網友：今天8月7號

2019-08-07 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恒旭今天（7日）上午在辦公室接受媒體採訪時，成功讓所有人的注意聚焦在他的腳丫上，因為潘恒旭不僅一身輕鬆運動裝束，索性連鞋子都不穿了。當媒體詢問為何不穿鞋？潘恒旭簡單以一句「接地氣」帶過。潘恒旭的接地氣造型照片在網路上傳開後，也引起網友熱議。

根據《三立新聞》報導，潘恒旭今日與媒體約在觀光局辦公室，要澄清亞洲城市烤鴨PK活動恐將跳票問題。潘恒旭時間一到，以輕便裝束、赤腳現身，立刻捕捉在場所有人的目光。被問到為何赤腳？潘恒旭第一時間以「接地氣」帶過；稍後記者再度問「會不會涼涼的」？潘恒旭也接地氣的以台語回答「不會啦、不會啦！」表示今天七夕，他將輕裝簡從前往，與愛河一起度過。

對此，粉專「打馬悍將粉絲團」在臉書分享了相關新聞，狠酸「不愧是韓國瑜的大將，舉動跟主子一樣怪異，他們為什麼每天都能有這麼多梗啊？根本搞笑藝人」；貼文發布不到2小時，就湧入近千則留言，網友紛紛熱烈回應「光腳接地氣梗用很久惹，你們一定都沒去過韓導造勢現場」、「......」、「今天8月7號」、「不知道要說什麼了...」、「高雄人覺得好丟臉...」。

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