中國禁參與金馬獎 總統府批：關上向世界透光的一扇窗

2019-08-07 14:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於中國禁止影片與演藝工作者參與今年度的金馬獎，總統府發言人丁允恭表示，文化無國界，藝術更不應該有政治藩籬，無論持任何理由，阻止藝文工作者參與金馬獎這樣鼓勵自由創作、歡迎多元觀點的電影界盛會，都不是聰明的決定。

丁允恭說，這不但是對中國優秀電影人的傷害，更無益於兩岸的正向交流，一如禁止年輕人來台自由行，一直到禁止國民在未來幾個月收看娛樂性節目，中國政府這一系列的禁令，對中國人民非常不公平，把自己向著世界透光的窗戶一扇扇關上，令人憂心，也讓人對中國人民感到不捨。

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