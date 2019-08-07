柯P組黨》柯粉「各懷心機」？ 他曝：現場氣氛詭譎

2019-08-07 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲6日創立「台灣民眾黨」，並獲推舉為創黨黨主席。對此，外交官劉仕傑表示，他6日中午剛好路過台灣民眾黨創黨大會，觀察到一個有趣的情況，直言現場沒有2014年第一代柯粉的感覺。「當年如果是『青春洋溢』，今天就是『各懷心機』」。

劉仕傑在臉書發文說，6日中午他剛好路過台灣民眾黨創黨大會（他的辦公室就在隔壁），他指出，活動在二樓，一、二樓都坐滿人。以人數來說，不算少，但也沒有特別多。「我注意的其實不是人數多寡，而是年齡層分佈」。

劉仕傑說，現場沒有2014年那種第一代柯粉的感覺，當年如果是「青春洋溢」，今天就是「各懷心機」。現場讓他感受不到沸騰的情緒。他認為，當初柯文哲初入政壇時，年輕大學生為之瘋狂，但「今天許多年輕選票移轉給小英，柯身邊的人換成一些政治撈仔，每個都想蹭到一點肉末，但每個都知道自己終究不是柯P。」

劉仕傑指出，總而言之，他在現場觀察到的氣氛是詭譎的。不是那種大無畏的青春無敵，「而是充滿計算的政治豪賭」。他說，他用「計算」而非「算計」，是因為「算計」是負面的，但「計算」是較中性的描述。

「你不得不承認，的確有部分上次票投小英或民進黨的年輕支持者，這次正在重新考慮。想找一個候選人，帶給他們四年前小英帶給他們的那種感動。」劉仕傑強調，民進黨要有危機意識，也期待小英陣營要趕緊挖掘外交以外的新戰場。

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