「一中政策是錯誤」德國會議員挺台入聯

2019-08-06 20:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕德國國會議員雷赫（Ulrich Lechte，FDP）正訪問台灣。雷赫今表示，他對台灣的第一印象就是活躍的民主，且和德國一樣是經濟實力強的法治國家；他認為，歐洲國家應調整對中國民主化的期待及與台灣的關係，他也力挺台灣參與國際組織，「一中政策讓台灣沒辦法到聯合國是錯誤的，我們民主國家必須支持台灣這個自由民主的國家」。

雷赫是德國聯邦議會議員，是外交委員會成員，並擔任外委會「聯合國、國際組織和全球化小組」的主席。雷赫此行是第一次訪問台灣，已拜會外交部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正與立委尤美女等人，在台共停留4天，後將轉往帛琉、澳洲、紐西蘭與斐濟訪問。

雷赫今與媒體會面時分享，他雖是首次來台，不過在德國時已參加過台灣國慶與支持台灣加入WHO的「與台灣同行」健走活動。雷赫說，他對台灣的第一印象就是活躍的民主，且是重視個人自由、經濟方面很強的法治國家，他更對台灣從獨裁走向民主的歷史產生共鳴，「這和西方國家認同的民主價值是相同的」。

雷赫提到，西方民主國家過去普遍認為，中國透過開放、人民漸漸富有之後，應該也會慢慢轉變成民主國家。但現在看來，中國內部少有的民主希望幾近稀微，例如取消國家主席任期限制，加上香港情勢印證一國兩制完全失敗等發展，顯示中國民主化非常困難、甚至未來也不可能實現，「西方民主國家過去的思想是錯誤的」。

雷赫認為，歐洲國家需要一些新的想法，應調整對中國民主化的期待及與台灣的關係。雷赫並支持台灣爭取參與國際組織，他說，無論是WHO、UNFCCC、INTERPOL或反恐等國際場域，「我們民主國家都應團結支持台灣的希望」。雷赫也說，他回到德國後，將會在國會中報告在台灣的所見所聞，也將和其他自民黨議員一起，在外委會中提出台灣議題。

對雷赫來說，支持台灣的意義重大，更在於當前獨裁與民主的制度競爭，因為中國社會制度已對民主國家造成很大的挑戰和威脅。他指出，中國一黨專政、同時又是資本主義國家，這讓世界上其他獨裁國家產生興趣，認為可以讓人民發財、但不需要民主，獨裁者就可以一直保有政權，他呼籲，「我們應該團結起來，證明民主無論如何比獨裁發展更具優勢」。

他進一步指出德國的「一中政策」有誤，「若照這個，台灣沒辦法進到聯合國，我認為這是錯的，應該給台灣這個機會成為聯合國會員，且名字是台灣。若談到未來，我希望可以有中華人民共和國，同時也有在台灣本島的獨立國家台灣」。

雷赫回答媒體提問時，也提到「九二共識」等概念，會影響國際友人對台灣參與國際組織的看法，「那些概念會讓人家有錯誤印象，覺得台灣可以接受不那麼正確、但大家都可以同意的參與方式」，他建議台灣在這方面應該「更硬起來」，同時應該不斷述說台灣訴求，歐美國家更需要團結支持台灣，「讓中國了解他不可以單憑自己決定台灣的定位」。

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