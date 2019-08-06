評柯文哲「自戀且自私」 沈榮欽：他痛恨小英都是因為...

2019-08-06 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日不停砲轟總統蔡英文，昨（5）日更重砲批評蔡英文身邊每人都貪污，引起外界一片譁然，加拿大約克大學副教授沈榮欽分析為何「柯文哲如此痛恨蔡英文」，認為全因柯文哲有「自戀與自私」的人格特質。

沈榮欽在臉書上發文談到「為什麼柯文哲如此痛恨蔡英文」，他提到自身經驗，就讀建中、台大時有些同學成績很好，但拚老命讀書卻無法趕上真正才華洋溢的同學，他認為柯文哲就是這種人，所以必須努力不懈，活到現在，卻成了除了世俗名利外一無所知的狀態。

沈榮欽點出，柯文哲的人格特質「自戀且自私」，他認為，柯文哲自戀到要用世俗標準來證明贏過那些才華洋溢的同學，反映在本質上就是「絕對自私與功利主義」，而沒有自私效用的利他行為在柯文哲眼中「不值一顧」。

沈榮欽認為，柯文哲成長時正值台灣戒嚴、人權黑暗的時刻，卻從未反抗，他認為，柯文哲的「墨綠」只是辦公室「提高身分的表徵」，為了自己，柯文哲可以塗上任何顏色。

沈榮欽說，蔡英文有柯文哲討厭的所有特質，他認為，柯文哲在「媽寶」與「妻子溺愛下」成長，並對女性存在根深蒂固的歧視，因此無法心悅誠服接受一個女人在己之上，特別是柯文哲覺得自己才是應該獲取大位者，即使蔡英文在國際外交上屢有斬獲，但識人不算高明，因此柯文哲獲得可趁之機，強化了取代蔡英文的忌妒之心。

沈榮欽表示，柯文哲的「兩岸一家親」在藍綠政客中很少人能達到，不僅習慣性說謊，以操弄語言與媒體為傲，他認為柯文哲正代表台灣文化中比較劣質的一面，是台灣社會人文的照妖鏡，只要看一個人如何評論柯文哲，就能知道這些評論者的層面。

沈榮欽臉書全文

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