蔡英文接見科展代表團 大讚「台灣之光」

2019-08-06 12:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見我國參加「2019各國國際科學展覽會代表團」，期勉同學們能保持對科學研究的熱情，創造更美好的台灣，未來政府也將持續推動科學專題研究的普及和國際交流，為台灣培養更多的科學和科技人才。

總統表示，上週四，她剛與在中小學科展獲獎的同學們見面，今天很高興，又能見到出國參加各國科展的代表。歡迎科展代表團來到總統府，也恭喜大家在各國的競賽中獲得多項好成績。

總統指出，今年，科教館選拔出22件作品26名學生，分別代表台灣，參加美國、義大利、突尼西亞及俄羅斯等國家的國際科學展覽會。代表團同學跟各國青少年科學家一起切磋學習，不僅讓自己的努力，在國際舞台發光發熱，也讓世界看見台灣科學教育的成果。

總統舉例說明，像是「美國英特爾國際科技展覽會」是全球最大規模的中學生科學展覽競賽，今年共有超過80個國家地區、1842位學生參賽。我們代表團13位同學在激烈競爭下脫穎而出，參展的10件作品中，共有9件獲獎。尤其數學科兩件作品雙雙獲獎，而首次跨入行為和社會科學領域作品，也獲得好成績，非常不簡單。在場每一位同學都是「台灣之光」。

總統提到，今年有許多傑出作品都充滿創意，也充分實踐了科學研究的目的，那就是解決問題，為人類謀求更好的生活。事實上，台灣有能力、也有意願，為世界做出更多的貢獻。我們有這份信心和實力，不是一朝一夕而成，是因為有許多人的努力打拚、以及不斷累積。

總統說，「你們就是我們國家實力的來源」，希望同學們能夠保持對科學研究的熱情，持續參與專題研究，每一分付出和累積都會創造未來更美好的台灣。

總統表示，除了給予同學們最大的肯定，對辛苦的指導老師們以及長期贊助單位的代表們，她也要代表國家，感謝大家對科學教育的支持。並希望未來，在我們的共同努力下，持續推動科學專題研究的普及和國際交流，為台灣培養更多的科學和科技人才。

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