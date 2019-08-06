柯P批小英身邊人都貪污 韓國瑜：首都市長的指控多麼可怕

2019-08-06 11:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對台北市長柯文哲指控總統蔡英文身邊人都貪污，國民黨總統參選人韓國瑜今表示，首都市長指控總統旁邊每一個人都貪污，這是何等嚴重、不是開玩笑的，蔡英文要好好思考治理能力、用人政策是否出問題。

韓國瑜說，柯文哲指控蔡英文旁邊每一個人貪污，這是非常嚴重的，他請各位仔細思考一下，首都市長指控總統旁邊每一個人貪污，這是多麼可怕的事情。

至於蔡英文總統反駁說，抹黑別人不會讓自己更乾淨，他要請蔡英文總統仔細思考，為什麼柯P市長會講這麼嚴厲的話。

韓國瑜指出，前一陣子，他講話比較寬厚，說蔡英文放一大堆虎豹獅象搶公家資源、搶國營事業，但今天柯市長的指控是赤裸裸的，這個將來會登錄歷史記載。

他質疑，一個總統不會用人，用人全是貪官污吏，這是多麼的可怕，這對台灣民主政治跟清廉帶來多大的傷害，蔡英文應仔細去檢討。

他進一步批判，如果用的官員都吃台灣人的肉、喝台灣人的血，嘴巴講民主改革，對台灣的傷害卻是多麼巨大，蔡英文要真的靜下心，好好去檢討用的人是否出了問題，這些人繼續拱妳選總統，是不是希望繼續吃香喝辣、貪污舞弊，蔡總統真的要嚴肅思考治理國家的能力是否出問題。

韓國瑜強調，首都市長做出這麼嚴重指控，這不是開玩笑的，全國台灣民眾，特別是長期支持民進黨的好朋友要清醒過來，一定要清醒，台灣民主政治到底要走向清廉、還是繼續污穢。

所以他覺得柯市長提出這樣的指控，台灣民眾絕對不能掉以輕心，以為只是政黨之間的惡鬥。

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