柯指「旁邊的人都貪污」蔡英文：政治人物發言要有證據

2019-08-06 11:19

蔡總統也祝福柯市長今天活動一切順利

〔記者呂伊萱／台北報導〕台北市長柯文哲昨砲轟總統蔡英文「你沒有貪污，可是你旁邊的每個人都貪污」，引發輿論譁然。蔡總統昨先是以「柯語錄」回擊「抹黑別人不會讓自己變乾淨」，今天並再次回應說，沒證據的指控對身邊的人不公平，「政治人物發言最重要的是要有證據、負責任」，蔡總統也祝福柯市長今天活動一切順利。

柯文哲昨重批蔡英文總統雖沒有貪污，「但你旁邊的每個人都貪污」。蔡總統昨晚透過臉書不客氣地以昔日「柯語錄」回擊說，「批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升」，並強調「有多少證據說多少話」。

但柯文哲昨拒絕為此事道歉，今天受訪時則坦承「都言過其實、是失言」，卻又繼續砲打蔡政府，最後還兩手一攤說：「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你」。

總統蔡英文今天上午出席「亞太國會議員聯合會（APPU）」開幕典禮，會外受訪時被問及對此事的想法。

蔡總統說，「沒有證據的指控對我身邊的人是不公平的」，也幽默對媒體說，「為他們主持正義吧！」蔡總統說，柯市長已承認昨天說的話是失言，「我如果說他身邊的人都貪污，但沒有證據，他也會不高興」。蔡總統更說，政治人物各種發言，最重要的就是「要有證據、要負責任」。

對於柯文哲砲轟兆豐、慶富與私菸案等等，蔡總統則說，兆豐、慶富案是上個政府執政時期發生，私菸案也是歷經數個政府的事情，作為現任執政者，「就必須以嚴正態度面對、徹查到底」。同時，蔡總統也強調，台灣是法治國家，必須依照法律和證據進行調查、並做成結論，「不能以情緒處理問題」。

媒體詢問柯市長今天組黨活動？送花是以德報怨？蔡總統則說「送花是應該的吧」，在執政者立場，所有組黨只要符合法律規定，都會依據法律核准，也祝福柯市長今天活動一切順利。

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