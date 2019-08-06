柯P批評從北市都發局長就貪 許志堅妻子：作市長要有格

2019-08-06 00:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲批評總統蔡英文身邊的人都貪污，隨後又扯到前新北市長朱立倫的愛將、新北市前副市長許智堅不是去新北市當副市長才貪污的，「在台北市當都發局長」就貪污了。許智堅夫人受訪痛批，柯文哲應管好自己的嘴巴，指控人請拿出證據，選舉到了柯就開始亂說話，作一個市長應該要有品格！

許志堅被控以都更審議委員會主委身分，大膽向建商索賄，判決指許以「變相收賄」手法貪污六百一十五萬餘元，包括安插兒子、胞兄到業者的公司當「人頭員工」領乾薪，嫁女兒時收受蕭邦表、香奈兒表及金條，共615餘萬元，依不違背職務收賄罪獲判有期徒刑10年，今年三月已前往台北地檢署報到發監執行。

柯文哲今上午批評蔡英文雖沒有貪污，「但妳旁邊的每個人都貪污啊」，他也批遠雄如果不是有本事在內湖蓋工業宅，怎麼敢這樣子蓋大巨蛋，許智堅不是去新北市當副市長才貪污的，他在北市當都發局長就貪污了，大彎北段整個亂光光。

對於柯文哲批評許志堅貪污，許志堅妻子表示，柯文哲應管好嘴巴，許志堅在大灣北有做什麼，請柯文哲拿出證據，選舉到了柯就開始亂說話，一個人的清白就這樣被柯文哲毀掉，作一個市長應該要有品格，請管好嘴巴，有證據直接拿出來，而不是隨便放話！許志堅妻子強調：「我先生過去都奉公守法，這次法院判決充滿矛盾的地方，我也都可以提供媒體看哪裡有矛盾！」

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