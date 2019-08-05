嗆綠營禮讓是「吃豆腐」 徐永明被轟「禮讓民進黨啊」

2019-08-05 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕民主進步黨與台灣基進黨今（5日）共推基進黨發言人陳柏惟出戰台中市立委第二選區，對決現任國民黨立委顏寬恒。立委徐永明不滿指出，外界對此有綠營「禮讓」陳柏惟的說法，怒批民進黨「吃豆腐」；徐被網友打臉，「不然時代力量禮讓民進黨，吃吃民進黨豆腐如何？」

徐永明今天下午4點23分在臉書發文指出，「禮讓又來了？小黨戰人所不敢戰，還要被吃豆腐？」他認為時代力量在2016年選舉中挑戰綠營艱困選區，成功拿下3席國民黨長期控制的區域，但後來在立法院中因當時被「禮讓」，只要和綠營不和就會被說是「背刺」。

徐永明認為，「民進黨該換個心態，別再用『禮讓』吃豆腐了吧！」現在台北大安，桃園平鎮、龍潭，都可能會依照民進黨不自推人選的方式與其他小黨整合，不管是基進黨陳柏惟、社民黨范雲或是綠黨歐陽霆都是好人才，「戰民進黨所不敢戰」，把他們說成被「禮讓」讓徐有被糟蹋的感覺。

徐永明的說詞立刻在貼文留言區被網友打臉，不少人指出「徐立委，如果沒有記錯，你也是撿時力的不分區席位，事到如今，也沒見你有要跳出來挑戰全國那一個艱困選區啊！」、「比起你，陳強多了。人家肯一起抗中保台，敢戰，而你除了為了私利扯後腿，你有為台灣這一關鍵選戰做什麼？」、「又在挑撥了，民進黨不提名你記仇到現在呵呵呵」、「禮讓基進黨你也不開心。你快點請你們黨主席不要去跟卓榮泰談合作阿」。

觀看徐永明臉書的完整網友留言請點擊下面

徐永明臉書傳送門

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法