加拿大主流媒體專訪台灣代表 籲台加建立緊密合作關係

加拿大主流報紙「環球郵報（The Globe and Mail）」今（5）刊登我駐加拿大代表陳文儀專訪，陳文儀在訪談中說，「台灣更是可信賴的貿易夥伴，尋求與加拿大建立更緊密的合作關係」。（示意圖）

2019-08-05 12:11

〔記者呂伊萱／綜合報導〕加拿大主流報紙「環球郵報（The Globe and Mail）」今（5）刊登我駐加拿大代表陳文儀專訪。在加中關係惡化之際，陳文儀在訪談中說，台灣對中國的「霸凌」並不陌生，台灣能提供應對建議，且台灣與加拿大都是民主國家，遵循國際法規，「台灣更是可信賴的貿易夥伴，尋求與加拿大建立更緊密的合作關係」。

加拿大與中國關係在孟晚舟事件後持續緊張，中國除拘捕境內加拿大公民外，也封殺加國油菜籽與豬肉的進口。「環球郵報（The Globe and Mail）」5日以「與中國爭議拖延之際，台灣推動與渥太華建立更緊密關係」為題，刊登我駐加拿大代表陳文儀專訪。

陳文儀在訪談中說，台灣對中國的「霸凌」並不陌生，「我們也經歷這些、甚至非常熟悉，他們可以封殺進口、使旅客減量，就在上周停止了47個省市的自由行，對我們政府施壓」。

陳文儀進一步說，台灣不但能提供應對建議，且台灣與加拿大都是民主國家，遵循國際法規，台灣更是可信賴的貿易夥伴，「也許沒辦法買到像中國那麼多，但我們始終尊重與朋友的所有交易」，希望與加拿大建立更緊密的合作關係。

報導寫道，台灣與加拿大可能深化貿易關係的一種方式，是透過CPTPP的多邊經貿架構；陳文儀也回應，加拿大政府近來支持CPTPP納入其他司法管轄區的想法，能夠支持台灣加入，令他備受鼓舞。

報導中並詳述台灣與中國現況；報導指出，台灣自治、有自己的軍隊和外交政策，然而共產中國聲稱台灣其領土的一部分。報導直言，台灣「與中國不同」，是個民主政體，而中國從未放棄武力統一台灣。

報導也提及，加拿大的一中政策並不承認台灣是個主權國家，不與台灣維持官方關係，也已經有超過20年沒有高層訪問台灣。陳文儀則直言，現在是更靈活地解釋「一中政策」的時候了。

陳文儀說，1970年渥太華承認共產政權時，並沒有接受北京對台灣的看法，而僅只是「認知到、注意到」北京的立場。陳文儀說，中國之所以強烈渴望拿下台灣，是因為台灣活躍地展現了一個民主法治的華人社會，這種生活方式的呈現代表著「在中國也可能實現這種生活」，而這對共產專政造成莫大威脅。

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