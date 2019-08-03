她徒步旅行遭飢餓美洲獅追蹤 靈機一動用這方法退敵

2019-08-03 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕音樂威力無人能敵！加拿大一名女子上月帶著愛犬在溫哥華島徒步旅行時，遭到一頭飢餓的美洲獅從後方追蹤，她不斷揮動手臂並大吼大叫，卻無法讓大貓後退半步。就在危急時刻，這名女子靈機一動拿出手機，播放重金屬名曲後成功嚇走美洲獅。

根據《CNN》報導，45歲加拿大女子葛蘭特（Dee Gallant）上月23日帶著愛犬墨菲（Murphy）至溫哥華島徒步旅行，當她穿越林間走出開闊地時，突然意識到有一名不速之客正在後方亦步亦趨地跟著她們。葛蘭特表示，自己停下後發現這頭美洲獅仍持續靠近，這讓她大驚失色，連忙大聲叫喊，並揮動手臂意圖將對方逼退。

葛蘭特的及時應對起了部分作用，美洲獅頓時止步不前，但仍以好奇的眼光打量她，似是透過掠食者的本能衡量雙方戰鬥力高下。葛蘭特眼見情況不妙，靈機一動拿出手機，選定她當時所能想到最具震撼力的歌曲，金屬製品（Metallica）重金屬樂團的「Don't Tread On Me」，並以最高音量撥放，成功將美洲獅嚇跑。

這次驚險的邂逅並未讓葛蘭特萌生退意，她事後表示，對於長時間與美洲獅近距離對峙的經驗感到相當興奮。葛蘭特在嚇退美洲獅後繼續上路，唯一不同的是，她在接下來的旅程中，全程播放這首救了她一命的重金屬歌曲，或許這也是她最終能活著訴說這段經歷的原因。

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