留一手確保出馬選總統？ 柯文哲：自謀生路

2019-08-05 12:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選，郭柯合傳言甚囂塵上，外傳柯文哲雖有意這一屆禮讓郭台銘先選，但為了確保出馬的可能性，柯還在組黨後仍不放棄連署，預計在全台布置2000個連署點，以超商旁為主，主要是超商有影印機可隨時印證件，加快作業效率。柯文哲昨則在臉書強調，當今的台灣，除了藍綠，除了統獨，除了發大財與芒果乾，要有其他選項，並強調組黨，就是扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生。

對此，柯文哲今天上午主持「助你好孕3.0—我們的孩子 我們一起養」記者會接受媒體聯訪，他表示，坦白講兩個黨的總統候選人出來，他很清楚，企業界、知識份子都非常焦慮，「還有人跟我說他整夜失眠，我說我這邊還有安眠藥，要不要送一包給你。」

柯文哲指出，所以到底台灣怎麼辦？一個方法是說不然兩黨候選人是不是能有效說服我們不要這麼焦慮？另一個是如果沒有辦法說服，我們就要自謀生路。

柯再度說，他個人從頭到尾都不是很想選，畢竟自己是每天把正直誠信掛在嘴上的人，這種做不到一年就開始跑大選。

柯坦言，當然外界會認為他每到假日也是跑來跑去，他稱，自己還是市政考察居多，是學習之旅，直到現在全省走透透，都是很低調的，不是幾萬人在造勢、喊凍蒜，而是到每個地方跟朋友見面，大家高興開心就好。

他還再度酸指，發大財是個口號，就像今天「我們的孩子一起養」記者會，這也是口號，真的做到網站出來、錢要怎麼撥，公務員要搞多久才搞得出來，「我看教育局幼教科過去幾個月已經加班加到算了，就捐給國家了。」

至於自己在臉書提到「芒果乾」（指亡國感）這件事情，柯表示，像是大陸八月一日無預警停止自由行，他還聽說八月十五日要減少團客，這就是國際情勢，你每天罵他，他幹嘛給你賺錢，就對你下手，但是「你對我下手，我一定更不爽」。

柯說，這次去上海雙城論壇，他作為醫生，告訴對方WHO應該要讓台灣進去，「我說你什麼都擋，但擋健康的東西，只是讓台灣人更生氣」，對方有聽進去啦，但還是嘴硬回幾句，因為他態度是說你每天罵我、我為什麼要對你好，我說有些東西只是增加台灣人的憤恨，有些東西真的要智慧。

柯也坦言，自由行突然斷掉，團客又減少一半，連北市都要想一下少掉這一大筆收入要怎麼處理，為此市府要組專案會議處理。

柯說，兩岸之間相當複雜，我從來沒有懷疑，我跟你講，真正的深綠，有時候我還蠻佩服，這些人為了理念，硬要幹到底，這還是佩服，但我很討厭利用這個謀個人、政黨福利，義和團有時候是這是愚忠，那就算了，用同情態度，但假義和團，我心裡面才是OOXX。

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