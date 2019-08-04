驚傳兒子謝維洲自殺住院？ 謝長廷駁斥：假消息

2019-08-04 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕有流言傳我國駐日大使謝長廷的兒子謝維洲自殺住院，媒體今天（4日）不斷查證此一消息。對此，謝長廷今晚駁斥假消息，表示兒子因為政途不順，自認性格上也不適應政壇，遂隱姓埋名低調過生活。

兒子不適應政壇已隱姓埋名

謝長廷今晚於臉書發文表示接到不少朋友的關心電話，指媒體一直求證兒子謝維洲自殺住院的消息，澄清這是假消息，並解釋兒子從政4年之久，性格上完全不適應政壇，還被外界貼上政二代的標籤放大審視，言行被扭曲，那段日子對兒子來說十分痛苦。加上「去年選舉也負了債，落選後他改了姓隱了名，低調反省，努力想擺脫過去的政治連結，過著平常人的生活」。

謝長廷文末也語重心長表示，在這種時候傳出這樣的假消息，對兒子而言也是另一種考驗。網友紛紛留言鼓勵，「好好保養身體好好沈潛，厚積薄發，來日方長。人生不是只有從政才能造福人群的」、「家人跟他都辛苦了！不適合就換個環境，這也是對自己負責！」、「別活在別人的嘴巴裡，他們不能為我們的人生負責什麼，加油！」。

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