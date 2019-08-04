戰神陳柏惟確定選台中2選區 對手顏寬恒這樣說..

2019-08-04 23:09

〔記者陳建志／台中報導〕曾參選高雄市議員，以落選頭高票落選的基進黨陳柏惟，因選戰期間槓上韓國瑜，便給的口才獲得新戰神的封號，民進黨和基進黨協調後，確定在「抗中保台大聯盟」的想法下，將參選視為艱困選區的台中第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區），民進黨台中市黨部主委何明杰今晚證實此消息，並說明天將在中央黨部召開記者會宣布；對手顏寬恒則透過幕僚表示，不管對手是誰，將秉持為民服務、為民喉舌的態度，持續努力地耕耘。

去年代表基進黨參選高雄市三民區市議員的陳柏惟，以1萬2千多票成為落選頭，因選戰宣傳時慣用口頭禪為3Q，贏得「3Q哥」的稱號，更因選戰期間以犀利與幽默方式槓上韓國瑜，被封為新戰神。

台中市第2選區藍營將由顏家的顏寬恒爭取連任，因基層實力雄厚，被綠營視為是艱困選區，遲遲未決定人選，不過民進黨台中市黨部主委何明杰今晚證實，在「抗中保台大聯盟」的想法下，已決定由陳柏惟代表參選，明天將由黨中央召開記者會公布，並說這段期間詢問綠營基層和公職，對於陳柏惟參選都樂觀其成，且認為他戰力十足，將能炒熱選戰。

顏寬恒今天透過幕僚表示，不管對手是誰，一直以來都是秉持著為民服務、為民喉舌的態度，努力地耕耘。對手拼選戰，自己則是要拼問政與服務，堅持自己的腳步，盡自己的職責，做好分內工作，強調爭取鄉親認同才是最重要的！

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