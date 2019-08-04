昨桃園造勢今回高雄乾杯 韓國瑜取消明上午市政行程

2019-08-04 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（3）日在桃園造勢，今（4）日出席陸戰隊校友餐會，會中自曝昨晚「幾乎不支倒地」，卻在現場舉杯共飲，有媒體踢爆，明（5）日上班日，韓國瑜竟取消上午的市政行程，被網友砲轟「假日選舉，平日休息」。

韓國瑜今天在陸戰隊校友餐會上台致詞，他說：「昨天在桃園跑了上百公里，晚上呢，幾乎不支倒地，早上一大早坐高鐵趕回來了」；《新頭殼》報導提到，高雄市政府傍晚5點24分以簡訊通知，明天早上9點30分的「高醫國際醫療多語人才培育專班記者會」，原定由韓國瑜出席，改為秘書長楊明州代行。

據悉，韓國瑜取消出席的活動是高雄市「醫療觀光政策」，市府和高雄醫學大學一起開辦「國際醫療多語人才培育專班」，讓在台學習的外國學生、新住民學子，能免費學到簡單的醫學專有名詞，並讓他們在完成培訓後前往醫院成為工讀生或志工。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」轉貼此事，網友們得知韓國瑜竟然取消上班日的市政行程，都感到相當不滿，紛紛留言抨擊「能混則混，能撈則撈」、「高雄不是換市長了嘛」、「淺秋有說過他假很多！所以請大家不要大驚小怪！」、「他有沒有上班都一樣啦」、「留點時間喝一下不行嗎」。

觀看韓國瑜出席餐會影片請點擊下面

韓國瑜發言影片傳送門

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法