氣炸！赴宴乾杯 韓國瑜抹窮全台「不該這麼窩囊」

2019-08-04 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（4）日在高雄市出席陸戰隊校友餐會舉杯豪飲，他替所有國民黨2020年立委參選人拉票，在會中指稱「台灣不應該過得這麼的貧窮，台灣不應該這麼窩囊」，言論一出又引發網友砲轟。

韓國瑜在餐會上指稱，「除了向大家表示感謝之外，我相信所有在座，我們心中都有對這個土地、對台灣人民的敬愛，但是也有無盡的憂慮，都是一樣，特別當過軍人的」，他說，「民主政治這兩三年已經倒退了嚴重的一大步，我們只剩下這張選票」。

韓國瑜提到，要用選票「改變我們的命運，台灣不應該過得這麼的貧窮，台灣不應該這麼窩囊，我們在年輕的時候，台灣是亞洲四小龍老大，現在島國窩囊得不得了，整個台灣暮氣沉沉，好像感覺被鎖島起來了，這是不對的」，韓國瑜下台前舉杯向群眾致意並一口乾杯。

韓國瑜言論被轉發至臉書粉絲社團「打馬悍將粉絲團」，引發廣大網友砲轟，不少人直呼他先前「抹窮」高雄，現在竟然「抹窮全台灣」，更有網友點出「今年第二季經濟成長率是四小龍第一名，韓總是活在平行世界嗎？是在說自己自己太窩囊了嗎？」、「草包雲林貴族學校，學費有調降嗎」、「我很確定台灣進步的時候你沒有貢獻，但高雄的退步倒是你造成的」。

觀看影片請點擊下面

韓國瑜發言影片傳送門

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法