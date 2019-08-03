鴻海傳求售廣州面板廠 經濟學家：讓習近平很不舒服

2019-08-03 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕英媒《路透》報導，美中貿易戰升溫，導致產品需求衰減，鴻海（2317）擬出售88億美元（約2744億元台幣）的中國廣州LCD面板廠，鴻海則聲明指出，公司並未擁有面板廠，不清楚此事。對此，經濟學家吳嘉隆認為，郭台銘此舉肯定會讓中國領導人習近平很不舒服。

吳嘉隆在臉書表示，郭台銘有講出本業的理由，來解釋他想賣出的決定，主要有兩點，第一是面板業有產能過剩的問題，（咦，當初投資設廠的時候，沒有看到產能過剩的可能性嗎？）；第二是美國對中國的加徵關稅這個貿易戰的問題。「我想請問一下郭董，你講出這兩個本業上的理由之後，那誰還敢來接手啊？」

吳嘉隆指出，如果郭台銘真的要賣掉，那他最好用本業之外的理由，也就是用個人理由。「我舉個例，郭台銘可以說他要競選總統，需要資金調度，所以要出清一些中國的投資。其實也只有這樣說，中國那邊才比較容易接受。」

「現在看來，唯一的接手對象，很可能是中國的國家隊。如果真的他們來接手，那肯定會大大殺價，殺到讓郭台銘賣不下去。」吳嘉隆認為，在美中貿易戰的緊張時刻，郭台銘用本業的兩個理由要賣掉廣州這個廠，肯定會讓習近平很不舒服，因郭台銘是指標人物，如果連他都要跑，那麼可以預料中國經濟前景與投資環境不看好。

吳嘉隆直言，鴻海廣州LCD面板廠若真的賣出，其他台商還有外商也會下定決心，跟著撤出中國。「所以，我估計中國當局不會讓郭台銘順利賣掉」。

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