獨家》「一邊一國行動黨」黨魁楊其文呼聲高 游錫堃改掛顧問

2019-08-03 16:27

〔記者李欣芳／台北報導〕獨派新政黨「一邊一國行動黨」本月18日確定將正式成立，據透露，雖然民進黨前黨主席游錫堃已婉拒出任一邊一國行動黨黨魁，不過，已同意改掛這個新政黨的「最高顧問」，一邊一國行動黨將改推黨主席，不少人屬意由前任台北藝術大學校長楊其文擔任黨魁，目前以楊其文接任一邊一國行動黨的呼聲最高。

對此，楊其文今天下午接受本報訪問時低調表示，他只是這個新政黨的發起人之一，是否擔任黨主席，要18日舉行政黨成立大會才能確定。

不過，知情人士透露，楊其文不僅是個人才，又具備台灣本土意識，目前確實是新黨魁呼聲最高的人選。

「一邊一國行動黨」行動黨已對外發出通知，18日下午2時到5時將在台大校友會館舉行成立大會。這個新政黨的發起人包括醫師郭長豐、前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿、北榮退休醫師郭正典與楊其文等人。

陳昭姿受訪表示，一邊一國行動黨的主張很清楚，台灣與中國是一邊一國，他們將推出台派立委候選人進軍明年國會。

陳昭姿說，一邊一國行動黨的組成，主要包括陳水扁民間醫療小組成員、扁聯會成員、九０八台灣國成員與本土社團等成員。

郭正典表示，游錫堃是因為不願意得罪民進黨的人，所以婉拒出任一邊一國行動黨的黨魁，儘管如此，他已接獲郭長豐告知，一邊一國行動黨確定在18日舉行成立大會，因此在今天對外發出通知。

參與組黨的人士表示，儘管陳水扁強調一邊一國行動黨不是由他所籌組，他也不是精神領袖，但組黨的發起人還是視阿扁為這個新政黨的精神領袖。

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