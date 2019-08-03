泛綠談整合 卓榮泰：下週展開協調

2019-08-03 16:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對與時力黨主席邱顯智對談一事，民進黨主席卓榮泰今出席林保華新書座談會時致詞表示，本週末希望給其他政黨多一些時間「處理家務事」，他自己也有一些內部問題要處理，明天他會離開台北，協調幾個艱困選區；卓榮泰說，下週將展開緊湊協調的工作，相關安排已經陸續洽談中。

時代力量創黨元老、立委林昶佐，日前因時力路線問題宣布退黨，以無黨籍參選台北市中正萬華選區立委，引發時力分裂危機。台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，宣布目標是進軍國會。民進黨主席卓榮泰昨在臉書貼文強調，在「保衛大台灣」為首的前提下，民進黨願挺身站在戰場最前線，與各黨各派進行對話。

卓榮泰今出席「我的雜種人生：林保華回憶錄」新書座談會時表示，基於對林保華的尊重，他今天一定要來，此外，他也希望給其他政黨多一點時間處理家務事，無論是時力或要成立新政黨的，都應該有一段冷靜的時間好好處理內部問題，相關協調工作預計下周展開。

針對台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，卓榮泰受訪時強調，無論是國民黨還是其他政黨，都應該要為台灣好，而不只是要打倒民進黨而已；卓榮泰強調，台灣民眾黨的成立，應讓民眾了解政黨的價值何在，而不只是用選舉口號，力量的競爭絕對會造成力量的分散，一旦分散，台灣價值就會被傷害。

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