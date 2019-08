柯P組黨》王丹：所謂超越藍綠是回收棄將？ 粉專曬高級酸「黨徽」

2019-08-03 00:05

〔即時新聞/綜合報導〕台北市長柯文哲昨(1日)宣布組「台民黨」,潛在黨員名單集結了各黨的「人才資源」,包含前國民黨鍾小平、前民進黨李婉鈺、前民國黨徐世勳、童仲彥、徐立信,引起各界議論紛紛。民運人士王丹今在臉書發文表示,如果柯文哲口中「超越藍綠」的結果,就是集合一堆被藍綠淘汰的人物,這樣並不叫「超越」,而是「回收」。臉書粉專「逃生活」表示,目前「台民黨」的黨綱、黨徽,以及黨旗都還未定,因此獻上自己所構想的「黨徽設計」,希望能投稿「i-Voting黨徽創意徵稿大賽」。網友也紛紛集思廣益,建議黨歌可以參考「給愛麗絲」,或是「少女的祈禱」。

「逃生活」在臉書發文表示,該設計構想是根據台民黨的潛在黨員名單,以「回收利用」各黨人才資源的概念來做發想。「逃生活」小編更直呼,希望到時有「i-Voting黨徽創意徵稿大賽」,可以讓大家踴躍投稿。文末小編更挪用、改編柯文哲去年競選連任的口號,大喊「Keep it real, keep it recycled(回收再利用)!」

綠黨也留言回應,「綠黨感到壓力很大,原來有個政黨比我們更關心♻️環保與怎麼樣永續的利用垃圾。」網友也紛紛集思廣益,「黨歌目前有兩首:少女的祈禱,給愛麗絲」,還有網友眼尖認出,台民黨創黨成員鍾小平不就是當初要罷免柯文哲的前國民黨議員嗎?

