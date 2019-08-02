柯P組黨》陣容堅強！第一代柯粉諷：看到組黨成員就放心了

2019-08-02 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日（1）宣布組「台民黨」，為政壇投下震撼彈，隨後也不斷傳出許多人皆有意願入黨，包括「友柯」北市議員鍾小平、前新北市議員李婉鈺、親民黨議員林國成等人。對此「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書強調自己是「第一代柯粉」，諷刺「看到柯文哲組黨的成員我就放心了」。

陳嘉行在臉書PO文，表示自己是第一代柯粉，看到昨日柯文哲組黨後，潛在「台民黨」成員就放心了，並表示其「黃金陣容堅強」，點出前北市議員童仲彥、北市議員鍾小平、林瑞圖以及前新北市議員李婉鈺。最後道出「令人期待的新政治，超越藍綠改變成真」。

此文貼出引發網友熱烈討論，有網友表示「看到陣容真的是，資源回收中心無誤」、笑稱「驚奇四超人」、「有喝酒有買春的還有賭博的，果然陣容很強」、「酒、色、財、氣，四大台柱耶」。陳嘉行甚至在底下貼出當時鍾小平欲罷免柯文哲的宣傳旗幟，表示「垃圾不分藍綠，都靠白色回收」。

焦糖 陳嘉行臉書相關貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法