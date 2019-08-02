自由街訪片4》韓國瑜8/3走訪桃園 當地市民怎麼看？

2019-08-02 18:06

〔影音新聞／桃園報導〕高雄市長韓國瑜成為國民黨正式提名2020總統候選人後，第一場下鄉行程，8/3（六）走訪桃園市。韓國瑜這次不做大型造勢活動，改為參拜桃園9座宮廟，最後一站會在晚間來到中壢區的興仁公園和支持者相見歡。

對於高雄市長韓國瑜拜訪桃園市，市民又是怎麼看的呢？一位民眾表示興仁公園周邊道路較小，容易造成交通堵塞。另一名韓國瑜支持者則開心地秀出照片：「我還有先到興仁公園場勘」。想聽聽桃園市民對於「客人」來訪，歡不歡迎嗎？那就趕快點進影片吧！

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