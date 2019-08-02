柯P組黨》彰化市長質疑：柯有「把柄」落中國手上

2019-08-02 08:44

〔記者林良哲／彰化報導〕台北市長柯文哲宣布籌組「台灣民眾黨」，引起國內政壇不同意見。在彰化市方面，前任市長葉滿盈、溫國銘出面表態支持，但現任市長林世賢卻PO文反對，不但斥責柯文哲不配使用「台灣民眾黨」做為其黨名，更質疑柯文哲可能有「把柄」被中國所掌握！

前立委黃文玲、前彰化市長葉滿盈與溫國銘、前彰化縣議員黃玉芬等多位政治人物，昨天齊聚彰化火車站，散發傳單給往來的旅客，宣傳「台灣民眾黨」就是以台灣為民、以民眾為本，正式表態支持柯文哲籌組新政黨的理念。

而此次出面支持柯文哲組黨的前彰化市長葉滿盈，為無黨籍任；溫國銘則是在2002年到2010年間擔任市長，在擔任彰化市長時為國民黨籍，後來在2016年時，曾以勞工黨身份投入彰化縣第二選區立委選戰。

溫國銘昨天說，國、民兩黨長期漠視勞工權益，但柯市長非常重視勞工這個區塊，未來彼此有很大的合作空間。

但現任民進黨籍彰化市長林世賢，今天凌晨PO文，他指出：「您要組黨選總統，OK！那是您的自由、任何人無權置啄，但您不配用台灣民眾黨，蔣渭水對抗極權統治捍衛台灣，柯P您呢？從墨綠轉向舔共！柯P您不配！完全違反渭水先生的精神。」

除此之外，林世賢更質疑，柯文哲未當選市長時，多次到中國推銷葉克膜，當時他堅持台灣主權，並宣揚台灣獨立，但當市長了去中國，一夕之間立場大轉向，言辭變得「舔共」，因而懷疑柯文哲已有「把柄」落在中共手上。

至於有何把柄落入中共掌握？林世賢加以解釋，他強調：「奉勸抵擋不了誘惑的男人千萬不要去中國！中國絕對會幫您保留完整的證據， 那天您從政後，絕對用得上！」

林世賢的發言引起不少網友認同，有人表示：「市長，給你拍拍手！台灣民眾黨是台灣文化、歷史上重要的記憶資產，必須修法保護，不容許任意竊佔惡用的。」也有人說：「中國會讓一個人死的很難看，也讓你釘上莫名其妙的罪嫌！」

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