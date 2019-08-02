高雄公司半年淨減1530家 網批「未萬商雲集，先千商倒閉」

2019-08-02 08:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕從去年底到今年6月，半年來高雄淨減1530家公司，臉書社團「高雄好過日」批評韓國瑜揶揄「萬商雲集」拚到「千商倒閉」！高市府經發局則解釋，是因配合中央，解散沒有在營業的公司所致。

臉書社團「高雄好過日」指出，根據經濟部統計，從去年底到今年6月，這半年高雄存活公司數目一路下降，半年淨減1530家公司，反觀其餘5都，存活公司數目都是正成長。

去年選前的旗山造勢時，韓國瑜允諾「當選後將全力拚經濟，讓高雄萬商雲集」。「高雄好過日」酸說，韓國瑜拚「萬商雲集」拚到「千商倒閉」，市長只拚政治，讓認真拚經濟的市民苦不堪言！

「高雄好過日」強調，其實今年4月，王浩宇就在臉書質疑，高雄市登記公司3個月少掉825家的狀況，當時高市府稱說：「這是因為經濟部去年底公告全國廢止6千多家企業登記，全國公司都減少。」

「高雄好過日」批說，然而，3個月過去，經濟部資料庫一查，明明其餘5都存活公司日益增加，只有高雄減少，韓國瑜競選團隊的謊言不攻自破。更可應證韓國瑜一心只有選舉、只想發大財、卻無心市政，害慘高雄的事實。

對此，高雄市經發局商業行政科澄清說，是因應中央的公司法修法，配合洗錢防制與公司治理透明化等政策，經濟部於去年8月起，移送高雄市命令解散家數達6724件，（絕大多數沒在營業）。

經發局商業行政科解釋，高雄市命令解散家數比起新北市的1880件、台北市1251件、桃園1044件，都多出很多，因此解散公司家數有明顯增加，但實際上新設立公司與工廠仍是成長。

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