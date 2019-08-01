時力風暴》新竹市議會黨團：肯定蔡英文捍衛主權的努力

2019-08-01 19:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕關於今日時代力量決策會議討論內容，以及立委林昶佐宣布退黨一事，時代力量新竹市議會黨團表示，未來仍將持續堅守「捍衛本土政權、拒絕親中政黨、實踐公平正義」的創黨路線及核心價值，同時對於林昶佐的離開感到遺憾。

黨團指出，自去年選舉以來，中共及在台的親中政治勢力，不間斷地以各種分化、滲透、製造矛盾的手段，企圖抹煞本土政權持續執政的可能，將台灣的主權與主體性重新鎖進中國。2020年的選舉，時代力量身為抵抗紅統勢力陣線的一份子，將以本土政治力量的支持度極大化為目標，並集思廣益制定具體策略及作法。

時代力量肯定蔡英文總統在捍衛主權上的努力，並支持本土政權的延續及改革。目前黨中央也已與理念相近的友黨就政策與議題進行對談，唯有確立相同的目標，才能展開合作的實質可能，共同作戰的意義才能彰顯。

時代力量全黨公職始終堅守「捍衛本土政權」、「實現公平正義」的創黨精神，四年下來累積許多成果並獲得相當多的民眾支持，這是所有黨籍立委和議員共同努力得來，林昶佐創黨至今的貢獻，更是大家有目共睹，實為時代力量不可或缺的重要夥伴。

時代力量目前在「2020捍衛本土政權」此一大目標下，正進行更多的對話與討論，希望找出共贏的策略，一起前進。目前黨主席邱顯智仍持續和林昶佐溝通，黨團同樣希望身為時代力量共同奮鬥多年的林昶佐，能夠留下來一同打拚，一同尋找共贏的答案。

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