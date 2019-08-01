中國禁自由行 《環時》總編胡錫進：遊戲規則大家心照不宣

2019-08-01 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天凌晨在微博發文指出，中國昨（31日）突宣布停發赴台自由行通行證，港台媒體分析認為與台灣明年的「總統選舉」，以及台灣當局高調支持香港示威有關，胡錫進自稱無法亂猜中國官方打算，但認為中國這樣做「一定有不得已的重大原因」，而且中方出於「各種原因」調整出境遊政策的確不止一次發生過，「對這當中的遊戲規則大家心照不宣」。

胡錫進指出，自由行是當前中國多數年輕人赴台遊遊的首選。數據顯示，今年上半年中國赴台遊大增30%以上，台灣統計的陸客數量目前達到每月15萬人左右。一般分析，停掉自由行會讓中國遊客減少一半以上。路透社的一項分析甚至認為，僅這一項損失會讓台灣GDP減少0.2個百分點。

胡錫進今天凌晨在微博PO文表示，蔡英文政府近期猛踩兩岸關係，不斷強化對抗中國的姿態，並積極充當美國打壓中國的籌碼，勢必對兩岸各種交流造成破壞與侵蝕。他說，若雙方出現合作上的倒退不值得大驚小怪，「且責任完全在台灣一方」。

胡錫進進一步指出，中國一直積極推廣兩岸交流，「若中方主動採取撤回或降低某項合作的決定，一定有不得已的苦衷」，他強調，做出這個決定勢必會損害部分中國民眾的旅遊權益，「但背後一定有更嚴重的公眾利益需要維護」。

胡錫進並提到，當今世界上動盪因素明顯增多，中國在哪個方向上都不是動盪的主動製造者，但中方必須展現「回應各種戰略挑釁」的強大能力。

胡錫進說，旅遊應當是武器嗎？擺到桌面上，不應當是。中國大陸也從沒有公開在某一個方向上搞過「旅遊制裁」。但是中方出於「各種原因」調整出境遊政策的確不止一次發生過，外部做各種解讀是他們的事，中國大陸民間也有各種呼聲、猜測和響應，對這當中的遊戲規則大家心照不宣。

中國海峽兩岸旅遊交流協會昨日公告表示，「鑑於當前兩岸關係，自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」，暫停中國遊客赴台自由行，引起國際關注。

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