中國停簽來台自由行 卓榮泰痛批：北京伸魔掌介入台灣大選

2019-07-31 17:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對中國8月1日起全面停發赴台自由行通行證，民進黨主席卓榮泰今於臉書表示，「這不是假訊息！每逢選舉就見到的打壓招數又來了！」中國老大哥這麼早出手，意圖藉打擊觀光旅遊，直接介入台灣大選，公然幫中國國民黨助選。他也質疑國民黨主席吳敦義，「吳主席是笑納？還是繼續罵民進黨？還是敢為台灣請命？」

卓榮泰表示，中國的海旅會宣布明天全面停發到台灣自由行的通行證，限制中國人來台灣自由行的旅遊活動，打擊台灣好不容易努力創造的新興旅遊產業和在地經濟。

卓榮泰表示，中國老大哥這麼早出手，意圖藉打擊觀光旅遊，直接介入台灣大選，公然幫中國國民黨助選，「請問吳主席是笑納？還是繼續罵民進黨？還是敢為台灣請命？」

卓榮泰表示，這種漸漸上癮、產生依賴、再嘎然中止的手法，中國政府過去在其他地方屢試不爽，所以凡是經濟不能自主，就是為人作嫁，永遠為別人賺錢，請問吳主席還在九二共識嗎？

卓榮泰表示，中國壓制香港人民時，中國國民黨近乎沈默，現在北京政府將經濟入侵魔掌公然指向台灣，切斷觀光人流時，請問吳主席還是選擇沈默嗎？

卓榮泰表示，面對中國片面毀約，單方刻意製造出來的問題，政府必須立即展現執政能力，拿出各項對策，協助國內業界，拓展新市場、找到新方向，公私合力度過中國的威脅！

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