羅智強報案告粉專散布假消息 要求比照陳菊標準偵辦

2019-07-31 15:15

〔記者郭安家／台北報導〕近日有網友誣指總統府祕書長陳菊在總統專機私菸案有特殊關係，無獨有偶，臉書社團「奉命刑事」日前貼出一張照片，指控台北市議員羅智強在2014年至2016年前總統馬英九出訪時，「建立走私SOP時任官員」，羅今開記者會宣布向警方報案，要求比照陳菊案偵辦速度，3天內公布「奉命刑事」粉專的負責人是誰。

羅智強說，粉專「奉命刑事」公布的圖已涉誹謗，且他早在2013年9月就辭去總統府副秘書長，該粉專明顯地以假消息抺黑他。且2013年8月的賀誼專案，粉專圖上的數量699條，也和華航公布的543條不同，一樣是假消息，他決定比照民進黨政府的做法，以違反「社會秩序維護法」向警方告發。

羅智強表示，不利民進黨的假消息案，像陳姓大學生指控陳菊案，警方3日查獲；請警方比照陳菊標準3天內公布「奉命刑事」粉專的負責人是誰。他說，過去幾件不利民進黨消息，警方都像神探速辦速破，但是在PTT污衊整個大阪辦事處「黨國餘孽」的帳號idcc，從去年9月有人告發後，即便已經知道與卡神楊蕙如的IP有關，到今天都還辦不出來。

羅智強指出，民進黨不斷用假消息的名義處罰網友，表面是要打擊假消息，實際上是要製造寒蟬效應，不利於民進黨的消息，就一律用假消息打擊，對民進黨有利的，就睜一隻閉一隻眼，不處理或是拖延。

台北市刑大科技偵查隊副隊長謝其謹指，警方立場中立，民眾告訴告發，應該受理。idcc案，警方已經移送台北地檢署偵辦，至於「奉命刑事」粉專，查詢上有難度，帳號申請並非當事人，警方仍在偵辦中。

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