「跑馬、愛賭、酒鬼」他預言韓國瑜注定會退選了！

2019-07-31 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜28日經國民黨全代會正式提名，將帶職參選明年總統大選。討債名人董念台今上午在臉書貼出〈韓國瑜注定會退選了〉一文，並稱韓被「定型」為「演很大、滿嘴跑馬、愛賭、酒鬼」，他的總統之路「很難再走下去」。

董念台在文中先以自身被社會定型為例，「黑道、甲級流氓、討債專家、匪類、非善類等」，已決定他一生活得很辛苦，接著推論至當韓被定型成「演很大、滿嘴跑馬、愛賭、酒鬼等」時，已知他的總統之路「很難再走下去了」。

董念台在文中表示，人最怕被社會定型，一旦定型即便洗心革面，「都會讓人生出自然的認定『本性難移』」，並稱韓輸給了自信，更因錯誤判斷，「讓自己從天上再回到凡間」。

董念台在文中指出，社會很毒、人心何嘗不是？若韓早在當選市長時便懂「安份守己」，也就不需讓「底牌」一一冒出，「更不會因情勢所逼，讓自己在總統大選提早的出局？」

董念台在文中補充，他會認定韓將退出大選，「全係其自然的走勢」，並稱若非牽扯太多人情壓力，「此時的韓國瑜，定是非常後悔自己『錯誤的決定』，否則「南霸天」市長定是「總統選選人搶著巴結的大諸候」、所有立委參選人求站台。

董念台在文末感嘆，「唉！可惜呀！真的很可惜啊！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法