審計部：S-70C直升機發動機性能提升 被美商3度延宕

2019-07-31 12:34

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍主力反潛旋翼機「S-70C」直升機，由於機齡逐漸老舊，因此海軍在102年至104年辦理性能提升案，但審計部昨發布的去年度決算報告內容指出，該案因美商賽考斯基遲未取得美國政府技術輸出許可、承商構改技術文件、備料進度延宕等，3度展延執行期程至109年度，已未能達成契約所定在107年度完成提升該型機飛安計畫目標。

審計部報告指出，由於我國海軍反潛航空大隊的9架S-70C（M）-1直升機裝備老舊，海軍因此建案辦理性能提升，原計畫在102年至104年，將既有發動機提升為數位式發動機。但不僅承攬原廠賽考斯基3度展延執行期程，也導致預算金額由7億8426萬餘元調整為8億3399萬餘元。

該報告指出，該機種驗收作業未臻周妥，是由於「S-70C型機發動機及緊急逃生照明系統等2項性能提升」，由我國駐美軍事代表團採限制性招標方式，和美國賽考斯基議價採購，原在104年7月簽約，契約金約2650萬美元，但賽廠所提契約內容，和我國核定採購計畫與附加條款不符，除主項量自八項變四項，罰則由逾期每日課簽約金千分之一、上限20%。最終交貨期程，也自簽約後780日變成900日。

報告指出，雖海軍反潛航空大隊已採購主項量內容相符，以及該型機發動機過於老舊影響飛安，逕請駐美軍事代表團辦理議價簽約，但與國軍採購作業規定，報請國防部修訂採購計畫不符。

該報告點出，由於賽廠技術輸出許可申請進度、備料時程都延遲，第一批6具發動機性能提升超過450日未全數完成，契約規範的工作項目皆超過交貨期限，但也僅能依照契約規定的罰款處置，預計明（109）年度能完成，也因此未能依契約所訂的107年完成提升飛行安全計畫目標。

此外，該報告也質疑，契約內有規範，每一具升級發動機需要原廠GE公司的認證，證明有通過所有測試要求與符合最小馬力需求。雖賽廠委託長榮航太科技公司執行發動機提升作業，雖判定驗收合格，但也未經過原廠認證，盼軍方依契約規範妥適處理。

對此，軍方回應審計部表示，除以核予海軍反潛航空大隊飛修官、前修護科長申誡處分，並加強教育訓練，確依規定辦理採購作業，及海軍依「國軍武器裝備獲得建案作業規定」的結案報告格式，撰擬分年結案報告，俾有效管理及經驗傳承，避免錯誤再生。

國防部也回應，國防部將於年度採購業務督（輔）導時機查察辦理情形，確保各項作業符合規定。至於驗收作業部份，海軍洽請塞廠提供GE公司的發動機認證，塞廠於今年5月信函說明，GE公司授權長榮公司執行發動機提升及核發適航認證，並修約將GE公司及長榮公司並列執行契約條文。

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