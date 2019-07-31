時力議員發起連署挺蔡 黨中央今晚找黨公職「聊一聊」

2019-07-31 12:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量近期陷入黨內路線紛擾，針對2020總統立委佈局也尚未提出完整提名策略，基層支持者陷入焦慮，多位第一線黨公職人員更面臨表態壓力。據了解，包含台北市議員黃郁芬、高雄市議員黃捷等人在黨內發起連署、要求黨中央盡速表態支持總統蔡英文後，黨主席邱顯智、秘書長陳孟秀今晚約詢多位發起人與黨員要和大家「聊一聊」。

此外，時代力量明日上午也將召開臨時決策會，據了解，有決策委員提案，要求黨中央盡速針對明年總統大選策略、以及立委提名佈局說明，因此黨中央才緊急召開此次會議。

針對2020總統選舉，時代力量是否自提候選人，發言人陳志明日前表示，立委與總統選舉必須做整體策略思考，並綜合各方意見，等方向明確後再擴大討論，目前仍未排除自提候選人的選項。

由台北市議員黃郁芬、高雄市議員黃捷等人發起的「一起撐台灣，總統唯一支持蔡英文」連署，提案內容指出，2020大選，時代力量應該持續守護共同堅持的價值和理念，不讓反改革的舊勢力把已經往前進的台灣倒退回去，盼台灣人民「不要將時間心力花在爭辯誰大誰小、你綠我黃，而是將力氣放在讓更多人加入保衛台灣的日常行動」；提案強調，唯有讓支持台灣主體價值的人們發揮最大力量，才能保家衛國。包含雲林縣議員廖郁賢、時代力量黨代表王亦凱、蕭新晟等人都在連署名單內。

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