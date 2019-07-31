時力議員串聯挺小英 林亮君：選捍衛主權的人

2019-07-31 12:08

〔記者楊心慧／台北報導〕時代力量台北市議員黃郁芬、高雄市議員黃捷等在黨內連署串聯，呼籲黨內同仁力挺總統蔡英文，台北市議員林亮君表示，包含時代力量在台灣路線問題，選舉支持誰都需要早點決定，對外公開，否則黨內同仁面對外界詢問時，也不知道怎麼說明，無論是議員或是黨公職人員都很難理解黨中央的態度是什麼，盼這次決策委員會能作完整說明。

林亮君表示，明年若國民黨執政，在國會席次過半，促轉會、黨產會一定不再運作，這是本土政黨努力4年而來，未來就算本土政黨再取得政權也很難恢復，認為應全面集結站到抗中陣線上共同打仗。

林亮君說，確實有挺蔡連署書，但不知道為何流出去，原本是希望在決策委員會結束後，黨內有確定路線再對外公開，不過她認為2020總統選舉要選擇捍衛台灣主權、守護民主的候選人，因此也支持蔡英文。

林亮君強調，現在香港反送中議題延燒，看到香港發生人民遭毆打的情形很心痛，但中國從未放棄併吞台灣，現在應共同面對中國各種型態勢力的入侵，時代力量目前應正視黨內路線，才不會有分裂。

對於柯文哲是否選總統？林亮君表示，原先她認為柯應該會選，但現在感覺柯的態度又有些退縮，不過現在外界對與柯選不選有各種說法，消息混亂，認為還是要等到最後一刻才知道。

林亮君也說，時代力量過去到現在立場其實都一樣，柯文哲對兩岸議題沒有新的論述，自始至終都反對兩岸一家親的說法。

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