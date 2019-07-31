英美學者：韓國瑜以空洞口號吸引民眾 獲特定媒體支持

2019-07-31 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前正式獲國民黨提名，投入2020年總統大選。英、美政治學者分析，韓國瑜試圖以非典型政治人物的形象出線，透過貼近一般民眾的空洞口號來吸引選民，並獲得特定親中媒體的空前支持。

《半島電視台》（Al Jazeera）報導指出，韓國瑜去年參選高雄市長之前，其實並不被大多數民眾所關注，但他卻迅速以「非主流」形象異軍突起，並在日前打敗郭台銘等人，成為國民黨2020總統大選候選人。

美國加州大學爾灣分校（UC Irvine）的台灣政治專家南樂（Lev Nachman）認為，「韓國瑜是一位民粹主義者，他的『發大財』等口號，與美國總統川普用來吸引美國人的空洞口號如出一轍」。

英國諾丁漢大學（University of Nottingham）中國政策研究所所長蘇利文（Jonathan Sullivan）則分析，「韓國瑜打著『中國希望牌』，誓言和中國保持密切聯繫，希望藉此解決台灣的經濟問題。」

蘇利文表示，韓國瑜獲得各方面的「強力支持」，其中包含母公司在中國擁有商業利益的親中媒體。他強調，「從來沒有一個非主流候選人，能獲得像韓國瑜這樣的媒體利益，這也讓人想起川普和美國福斯新聞（Fox News）相互拉抬的關係。」

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