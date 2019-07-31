國安私菸案》北檢一早多路赴國安局秘密地點 續追剩餘訂菸名單

2019-07-31 09:18

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦私菸案起獲主嫌吳宗憲所交付及扣案的訂菸名單，並比對國安特勤調查的Excel名冊後，經國安局安排秘密問訊地點，從前天開始迄今已訊問67人，就總統府公布的「8組」使用綽號的名單也有深入掌握；檢方昨另赴桃園的台北關偵訊5名關務署職員，釐清免稅菸品通關及保稅倉庫管理等業務及查緝情形，今天則將再次赴國安局安排的秘密地點，持續訊問剩餘的訂購名單。

為執行檢察總長江惠民下令迅速偵辦等指示，北檢前天派2名主任及4名檢察官，偵訊經國安局確認的20名訂菸者，後來進度超前多問3人，昨另有2名主任及7名檢察官，經交叉比對已扣案的「華航香菸訂購統計表」，另偵訊確認身分的44人，兩天已問67人，就總統府公布的「8組」使用綽號的名單也有深入掌握。據悉，專案小組昨晚還趕回北檢開專案會議。

因負責免稅品訂購業務的華航空品處組長黃川禎，已列為涉犯貪污治罪條例第6條第1項第5款之圖利罪被告，被諭令20萬元交保，該法明定，利用職權機會或身分圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，可處5年以上徒刑，得併科3千萬元以下罰金。

專案小組首將釐清訂菸者是自購或人頭，有無替數人或幫單位代購，現階段先以證人偵訊訂購者，釐清是否為初次下單及有無超量、過去有無類似下單、事前是否知悉特勤利用通關禮遇夾帶菸品而超量訂購牟利等；如被查出「早知有利可圖」而鉅量下訂，訂購人恐從證人改列為圖利罪共犯，面臨5年以上刑責。

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