國安私菸案》周刊爆背後深喉嚨 黃國昌批可笑又白痴

2019-07-31 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌揭發國安特勤人員私購大批免稅菸一案，先前曾傳出幕後的吹哨者是時代力量黨主席邱顯智的太太黃琬婷，但有周刊報導指出，真正的深喉嚨其實是新北市調處新店站新瑞組組長徐安毅，甚至有新北市的民進黨議員為此呈送檢舉信給行政院院長蘇貞昌。針對相關說法，黃國昌與徐安毅則是都未接受採訪及回應。

今日出版的《周刊王》報導指出，國安特勤人員私菸案近期引發外界關注，但對於案件為何突然曝光至今仍像「不能說的祕密」，不過據周刊報導指出，在黃國昌的保護下，其實是新北市調處新店站新瑞組組長徐安毅隱身為深喉嚨，才讓黃國昌得以「每日一爆」。

報導指出，已婚的徐安毅在2017年間，曾與訓練所的女同僚頻繁往來，甚至驚動徐妻跑到辦公室尋夫宣示主權，以及在值班的調查官面前指責2人的「不正常男女關係」。但徐安毅卻未因此學乖，之後還被檢舉帶著調查班的實習女學員外出應酬，酒後甚至碰觸女學員的肩膀跟背部，且結業後還有繼續往來，當時女學員雖稱沒有不舒服，但徐因帶女學員應酬至凌晨，最後被依「違反紀律、工作措施失當及言行失檢」懲處。

報導提到，徐安毅擔任新北市調處新店站組長時，轄區包括黃國昌的汐止選區，2人因而結識，之後更越來越熟識。報導也引述調查局內部知情人士指出，私菸案並非黃國昌所言「接獲吹哨者」提供案情，再向調查局檢舉，而是徐安毅在外情蒐，因為黃國昌曾多次公開放話與調查局熟識，甚至強調只信任新北市調處，還說會把證據提供給新北市調站「值得信任的幹員」，對於檢調和關務署的工作動態也瞭若指掌；徐安毅在新北市調處也總是被虧「黃國昌的打手」、「專為黃國昌辦事」

針對相關說法，周刊指徐安毅接到周刊去電時，即以「正在忙」掛掉電話。法務部調查局公共事務室則回應，徐安毅確實曾因為涉及男女不正常關係遭懲處，不過對於徐是否違反偵查不公開，則未正面回應。黃國昌方面則是由辦公室人員回覆不接受「周刊王」查訪、完全不願了解內容。不過黃今上午也在臉書發文，批評周刊報導「既可笑又白痴」，並建議「那個衰洨被咬的調查員去告周刊王」。黃還說「雖然旺中很俗辣，沒有記者敢為那篇腦殘報導具名負責，不過無礙損害賠償責任的成立啦！」、並要爆料的議員「出來打球啦」。

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