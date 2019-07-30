最強外掛回來啦！ 出國神隱半個月 郭台銘傳明上午返台

2019-07-30 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨總統初選失利後，沉潛至今半個月，雖然沒有對外公布行蹤，但他仍心繫台灣政局，透過臉書持續發聲。有媒體報導，郭台銘預計31日返台，班機將於上午7點半抵達松山機場。

郭台銘在本月15日總統初選輸給對手韓國瑜後，馬上帶著家人出國沉潛，至今仍未回台，讓許多郭粉心急如焚，加上28日國民黨全代會已經正式提名韓國瑜為總統參選人，

郭粉們再也按耐不住，挺郭社團「正義老虎軍團」近日更大動作發動連署，希望把郭台銘喚回台灣參選總統。

郭台銘人雖不在台灣，但仍透過臉書持續發聲，告訴大家他仍然關心台灣，初選下鄉時對地方許下的承諾，也將一一兌現。今天他在臉書指出，要用健康大數據福國利民，第一步是身體健康，更希望用大數據協助有癌症村惡名的樹林新村，找出原因，變成健康村。

郭台銘也在文末Hashtag「#想念台灣」、「#果凍粉絲辛苦了」，讓許多郭粉們留言「我們想你了！」、「期待郭懂下一步，很多人也想你了」、「懇請果凍不要放棄台灣！」

除了郭粉們聲聲呼喚郭台銘回台選總統，挺郭社團「正義老虎軍團」近日更多次上街連署，該粉專今發文指出，8月3日將於板橋農會前廣場舉辦台北場連署活動。據《ETtoday新聞雲》 》報導，郭台銘似乎有聽到郭粉們的呼喚，預計於明（31）日返台，班機將於上午7點半抵達松山機場。

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